«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, «Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 марта.
«Зенит» — новый лидер РПЛ! Питер без нервов разбил «Урал»
И сместил «Краснодар» с первого места.
Петербуржцы прошли в следующий раунд.
Бело-голубые обыграли «Ахмат» — 2:0.
Авторская колонка известного телеведущего — об одном из фаворитов сезона, которого таковым считают не все.
Дикая ошибка Рамсдейла не помешала «Арсеналу» стать лидером, «Интер» поставил «Болонью» на место, у Кейна 30 мячей в бундеслиге
Главные события субботы в европейском футболе.
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