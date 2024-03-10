Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Главная
Вечерний «СЭ»

10 марта, 02:15

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, «Торпедо» вылетело из плей-офф КХЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Ионов («Урал») и Вендел («Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за субботу, 9 марта.

«Зенит» — новый лидер РПЛ! Питер без нервов разбил «Урал»

И сместил «Краснодар» с первого места.

Ларионов в ярости швырнул планшетку после челленджа СКА. Его «Торпедо» выбыло из плей-офф

Петербуржцы прошли в следующий раунд.

Шикарный гол Чавеса, Тюкавин догоняет Кассьерру. «Динамо» включается в чемпионскую гонку

Бело-голубые обыграли «Ахмат» — 2:0.

ЦСКА недооценивают. Это скоро закончится. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего — об одном из фаворитов сезона, которого таковым считают не все.

Дикая ошибка Рамсдейла не помешала «Арсеналу» стать лидером, «Интер» поставил «Болонью» на место, у Кейна 30 мячей в бундеслиге

Главные события субботы в европейском футболе.

Кузнецов соскучился по игре. Бывший партнер Овечкина дебютировал в «Каролине»

читать >

Новый перекрестный формат плей-офф КХЛ: разбираемся, какие пары будут во втором раунде

читать >

«Авангард» уверенно прошел «Ладу». Но тольяттинцы могут гордиться сезоном

читать >

Откатились в «Ледниковый период». Второй турнир шоу-программ тоже выиграл Ягудин — под свист трибун

читать >

«Погодные условия не противоречили правилам». Накажут ли кого-то за разбившихся лыжниц?

читать >

Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США из-за посещения Кубы. Наказали за «неправильный» туризм

читать >

Крест на сезоне «Ак Барса» можно было ставить еще летом. Почему казанцы выбыли в первом раунде

читать >

Идеальные переходы Кузнецова и Тарасенко, хитрый «Вегас», обмен россиян. Как прошел дедлайн НХЛ

читать >
1
0
Читайте также
Сухоруков сделал предложение Мамун на балу олимпийцев
Двоеглазова и Лазарев победили в финале юниорского «Гран-при России»
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Сити» подозревает УЕФА в заговоре, а «Барселона» собирается следить за Мбаппе. Что произошло после жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Лимит в три иностранцы плюс «особый статус»
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Определились все пары второго раунда Кубка Гагарина
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Металлург» последним на «Востоке» вышел во второй раунд
Робинсон: драки с Паниным и Тимкиным, преображение «Трактора»
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Хмелевский: вылет «Салавата» и будущее в клубе
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Краснодар» проиграл «Ростову». Главное за день

«Спартак» проиграл «Факелу», ничья «Ливерпуля» и «Сити». Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости