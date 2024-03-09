ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Краснодар» проиграл «Ростову». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 марта.
Чемпионское окно ЦСКА закрылось. В КХЛ будет новый обладатель Кубка Гагарина
Игорь Никитин с третьей попытки выбил свою бывшую команду из плей-офф.
Дальше идет «Автомобилист».
Все зависит от «Зенита».
Снова будет играть вместе с Дмитрием Орловым.
Красно-белые прошли «Северсталь» в пяти матчах.
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