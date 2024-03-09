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Вечерний «СЭ»

9 марта, 04:00

ЦСКА и «Ак Барс» вылетели из Кубка Гагарина, «Краснодар» проиграл «Ростову». Главное за день

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Сергей Федоров.
Фото «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 8 марта.

Чемпионское окно ЦСКА закрылось. В КХЛ будет новый обладатель Кубка Гагарина

Игорь Никитин с третьей попытки выбил свою бывшую команду из плей-офф.

Ожидаемый провал «Ак Барса». Самая звездная команда лиги вылетела в первом раунде плей-офф

Дальше идет «Автомобилист».

Карпин прибил чемпионскую интригу? «Краснодар» проиграл «Ростову» и может упустить первое место

Все зависит от «Зенита».

Кузнецова обменяли в «Каролину»! Есть риск опять попасть в запас, но всё лучше, чем АХЛ

Снова будет играть вместе с Дмитрием Орловым.

«Спартак» — в четвертьфинале Кубка Гагарина! И готов замахнуться на большее

Красно-белые прошли «Северсталь» в пяти матчах.

Нога Акинфеева, дубль Роши и катастрофа Костанцы. ЦСКА все еще в гонке за медали

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