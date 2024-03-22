Россия разгромила Сербию, «Автомобилист» ведет 3:0 у СКА. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 21 марта.
Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии
Блестящая победа команды Валерия Карпина в товарищеском матче.
Счет в серии уже 3-0.
Красно-белые забили пять голов «Магнитке».
Разгром был оформлен еще до перерыва.
В трех последних матчах Александр Великий забросил пять шайб.
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