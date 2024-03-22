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22 марта, 03:15

Россия разгромила Сербию, «Автомобилист» ведет 3:0 у СКА. Главное за день

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Сборная России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 21 марта.

Сборная России вернула нас в 2018-й: неотразимая игра и громкий разгром Сербии

Блестящая победа команды Валерия Карпина в товарищеском матче.

Главный фаворит сезона в шаге от провала. «Автомобилист» разбирает СКА на запчасти

Счет в серии уже 3-0.

«Спартак» жив! Команда Жамнова вспомнила, как забивать и вернула интригу в серию

Красно-белые забили пять голов «Магнитке».

Сборная Казахстана не сыграет на Евро. Команда Адиева получила 0:5 от греков

Разгром был оформлен еще до перерыва.

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В трех последних матчах Александр Великий забросил пять шайб.

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