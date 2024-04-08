«Динамо» проиграло «Спартаку», «Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 апреля.
«Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых
Две ошибки вратаря «Динамо» принесли «Спартаку» победу в дерби.
«Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции! На поле выпустили молодежь — и увели через минуту после начала матча
Такое вы вряд ли видели.
Сине-бело-голубые не без труда сохранили первое место накануне битвы лидеров.
Шикарный хоккей на Урале! «Автомобилист» смог спастись в концовке, но в овертайме «Магнитка» была лучше
Команда Андрея Разина повела в полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2-1.
«Отставка из «Спартака»? Не переживайте: приду домой, поем суши и лягу спать». Абаскаль и Личка после дерби
Тренер «Спартака» назвал победу абсолютно заслуженной.
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