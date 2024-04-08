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«Динамо» проиграло «Спартаку», «Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции. Главное за день

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Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 7 апреля.

«Спартак» выбил «Динамо» из чемпионской гонки. Лещук и Соболев организовали камбэк для красно-белых

Две ошибки вратаря «Динамо» принесли «Спартаку» победу в дерби.

«Фенербахче» сорвал Суперкубок Турции! На поле выпустили молодежь — и увели через минуту после начала матча

Такое вы вряд ли видели.

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