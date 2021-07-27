Россиянки впервые победили на Олимпиаде и сделали шаг к плей-офф. Они вышли из кризиса?

Женская сборная России легко обыграла аргентинок и ждет тяжелого матча с китаянками

Олимпиада-2020. Волейбол

Женщины. Групповой турнир

Россия — Аргентина — 3-0 (25:19, 25:15, 25:13)

Россия: Гончарова (17), Федоровцева (12)

Команда Серджио Бузато остается непредсказуемой. После сухого поражения от Италии 0-3 россиянки обыграли аргентинок с тем же счетом, проиграв в трех сетах всего 47 очков.

Поставили блок

17-летняя Арина Федоровцева снова достойно выполнила одного из лидеров сборной. В первом матче против итальянок она уже была самой результативной, сегодня молодая звезда потащила с первых розыгрышей. Дважды пробила по линии и переиграла двойной блок, что позволило оторваться уже к середине партии. Однако даже со счета 12:7 наши умудрились создать себе проблемы. Несколько ошибок, и играющая в Европе Меркадо уже снова приблизила аргентинок к нашим, угрожая нервной концовкой. Но в нужный момент наконец-то пошло у Наталии Гончаровой. Одно очко у нее отобрал аргентинский тренер, взявший челлендж, но в итоге расстояние получилось солидным — 25:19.

Во второй партии борьба шла до счета 8:8, а вскоре россиянки на подаче Гончаровой сделали рывок 7:0 и в итоге легко взяли партию — 25:15. К тому моменту аргентинки уже были готовы сами поскорее уехать в олимпийскую деревню, стреляли со сетке в собственных атаках и вообще абсолютно расклеились. Это точно не соперник в борьбе за плей-офф. Возможно, аргентинок сильно вымотал поединок с США, где они во всех сетах навязали борьбу и проиграли пять — шесть очков.

Но в третьем сете несколько удачных атак Гончаровой и Федоровцевой, эйсы от Воронковой и блок Королевой обеспечили нам легкую победу — 25:13. Понятно, что по аргентинкам удобно делать выводы, но все же стоит отметить — сегодня у нас отлично работал блок. Фетисова, Королева и моментами их партнерши зачехлили 13 мячей из 54 попыток, это сумасшедший показатель. В атаке мы забили половину, ошибок в первом сете хватало. Но по крайней мере, наши волейболистки начали улыбаться и получать удовольствие. Именно психологическое раскрепощение может дать нам хоть какой-то шанс бороться в следующих матчах. Умирать не надо. Уже умерли в матче с Италией.

Пустые трибуны этому способствуют. Кстати, на волейболе, в отличие от некоторых других видов, правила блюдутся строго. Сел не в тот сектор — попросят. Маска с носа съехала — придут и чуть ли не сами поправят.

Что нужно для выхода из группы?

Обольщаться особо не стоит — в группе шесть команд, и с высокой вероятностью Аргентину обыграют все без потери очков. Хотя нам бы очень хотелось, чтобы, к примеру, турчанки оступились. Они и американки после разгромного поражения от Италии становятся нашим главным соперником в борьбе за 1/4 финала. Но на самом деле, положение в группе запредельно запутанное. Все обыгрывают всех, и в конце может дойти до подсчета дополнительных показателей.

Можно помечтать и о том, чтобы обогнать Китай — с которым у нас следующая встреча. В последние годы в очных играх китаянки практически не оставляли нам шансов, но в первом туре безусловные фавориты сенсационно были уничтожены Турцией, и тоже со счетом 3-0. С другим счетом эта шестерка в принципе не играет. Договорилась?

Сегодня китаянки играют топовый матч с американками, и по нему многое будет понятно. Впрочем, при любом исходе на ROC наши южные соседи наверняка настроятся. Этот матч состоится 29 июля в 10:25 мск. Дальше по расписанию — США и Турция. Последний тур наверняка будет решающим — но к нему хорошо бы подойти хоть с какими-то очками. Успехи соперниц вынуждают нас творить сенсации. С американками мы очень неплохо провели игру в Лиге наций и на первом турнире Сердижо Бузато, Кубке мира-2019. Пора выигрывать.