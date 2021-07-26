Саммелвуо о медали не думает, Клюка ее очень хочет. Что говорила сборная России по волейболу после победы над США

Наша команда призналась, что в поединке против американцев пережила очень непростой момент.

Волейбол. Мужчины. Группа В. 2-й тур

Россия — США — 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23)

Россия: Волков (16), Клюка (14)

США: Сэндер (17)

Атмосфера в микст-зоне после победы над американцами была праздничной, но все понимали, что победа над США — выполнение лишь первого действия задачи со звездочкой. А задача, конечно, выиграть Олимпиаду. Панкову, говорившему в интервью «выиграли, потому что помогали друг другу», кричали со смехом «лучший!», Михайлов прошел молча и непроницаемо. Саммелвуо светился от улыбки и пришел последним, когда среди журналистов остались только я и финн.

— Давайте сначала по-русски, а потом по-фински, — профессионально сказал Саммелвуо иностранному коллеге, зайдя в микст-зону. Кийтос за эксклюзив нашему тренеру.

— Туомас, всем ли вы после такого матча довольны?

— Конечно, доволен. Результатом, да и игрой. Эти матчи... здесь надо просто жить моментом. Не думать далеко, ни о чем кроме того, что нам надо сделать в каждом следующем розыгрыше. Сегодня был очень тяжелый момент в третьей партии, когда не могли сняться в одной расстановке. Но выдержали и вернулись, сыграли лучше в концовке, это было важно для следующего, четвертого сета. Витя Полетаев в первой и четвертой партиях на подаче дал команде возможность победить. Выиграли, это очень важно. Здесь очень эмоциональные игры, напряженные. Большое спасибо команде, что выстояли.

— Вы о задачах, медалях вообще не думаете?

— Пффф, конечно, нет! Смысла нет так делать. Медаль — это, может, мечта. Но до этой мечты есть очень длинная дорога. У нас не должно быть в голове ничего больше, чем следующая игра. Сейчас выдохнем на эмоциях, немного успокоимся и начнем со штабом смотреть Бразилию. Игрокам сегодня надо немного отдохнуть, и завтра уже готовимся к следующей встрече. Будет немного другой соперник по сравнению с сегодня. Жить моментом! Это ключ. Сегодня мы знали, что США очень хорошо принимали в матче с Францией. Французы не могли остановить их в этом. Мы смогли.

Туомас Саммелвуо вышел после матча с США, уже нагруженный бумагами. pic.twitter.com/ru5XJsLbhw — Lublineс93 (@Lublinec931) July 26, 2021

В Токио очень крутой турнир

— Если поискать какие-то проблемы — вот Михайлова сегодня же закрыли, нет?

— Но Макс в четвертой партии два-три важнейших мяча забил. Он молодец. Всегда что-то случается внутри игры, но можно исправить это одним переломным моментом. Вот Макс сделал прекрасно свою работу в концовке, как надо. И подавал последние мячи хорошо.

— Успеваете другие виды посмотреть, по Олимпийской деревне прогуляться? Или 24/7 волейбол?

— Сейчас второе. Здесь очень крутой турнир. Нам повезло быть здесь, такой шанс за жизнь выпадает... Ну вот у Михайлова четвертая Олимпиада, а у меня первая. И не знаю, будет ли еще. Надо получать наслаждение.

— Но неужели вы полноценную атмосферу чувствуете, когда нет зрителей?

— Да! Я чувствую. Без зрителей мы играть привыкли.

Дмитрий Волков, самый результативный игрок сборной России, был краток:

— Третий сет сегодня мы сами провалили, поэтому американцы догоняли. Мы плохо подавали. Не смотрел цифры, но почти уверен в этом. Они хорошо атаковали с приема. В то же время хорошо сыграли на блоке и добили концовочные мячи на контратаках. Нашли в себе резервы, чтобы догонять и закончить это дело.

— За счет чего?

— Был счет 10:13, из них мы 7 раз не подали. Потом ее нашли, цепляли в защите. Они давно таким составом играют, мы готовились, знали, чего ожидать. Сборы прошли хорошие, ждали, что они будут давить.

— То есть чувствовали уверенность? Показалось, сегодня без нервов играли, хотя сборная раньше была нестабильна.

— Ну вы сегодня увидели уверенность? Вот и хорошо.

Нервозность — это норма

С Егором Клюкой разговор получился веселым и больше про фехтование:

— Скажу, что тяжелая игра. Я рад, что мы можем бороться, выигрывать. Не будет здесь легких игр, ни с кем. Мы настроены на эту борьбу. Счет за себя говорит.

— Показалось, что сегодня «на спокухе» играли, без нервов.

— Нервозность есть всегда, это норма. Если ее нет, значит, с тобой что-то не так. Но все уже здесь играли. Макс [Михайлов] сколько таких концовок прожил! Все знают, как собираться.

— Можно ли назвать матч с США принципиальным?

— Да тут все матчи принципиальные! (Смеется.) Очень хочется медаль. В целом что американцы, что бразильцы принципиальны. Хочется у всех выиграть и добиться поставленной задачи.

— Другие соревнования удается смотреть? Вчера американцам проиграли две золотые медали.

— Да, я слежу за фехтованием, потому что занимался. Шпагу вчера смотрел. Прокомментировать фехтование? (Смеется.) Да молодец [Сергей Бида], до четвертьфинала дошел.

— Может, заявитесь? Там пока у нас без золота.

— Все, давайте, ребят. (Машет рукой.) Заявлюсь, конечно.