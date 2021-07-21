Легенда мирового волейбола впервые на Олимпийских играх не в качестве игрока, а в роли генерального менеджера мужской сборной.

Во вторник в Японии мужская сборная России провела контрольный матч с Италией. Команда Туомаса Саммелвуо уступила 3:1 (24:26, 25:19, 25:23, 25:19). Самым результативным в составе нашей сборной стал Дмитрий Волков, у него 17 очков. Следующий матч — уже в рамках олимпийского турнира. В субботу волейболисты открывают турнир битвой с Аргентиной.

А по итогам игры с Италией мы поговорили с олимпийским чемпионом Сергеем Тетюхиным, он уже в Токио — в качестве генерального менеджера мужской сборной.

— Сергей Юрьевич, какие выводы можно сделать по этим 1:3?

— Да никаких. Задачи побеждать в этой игре не было. Нужно было подержать волейбольный ритм, дать возможность поиграть всем. Матч был ровным. Но, повторюсь, за результат никто не цеплялся, постоянно шла ротация.

— Иван Яковлев, пропустивший Лигу наций из-за травмы, провел весь матч. Это было необходимо, чтобы он поскорее вернулся в игровой тонус?

— Да, конечно. Он много пропустил, и для него сейчас каждая партия как глоток воздуха. Ему нужно было дать поиграть по максимуму.

В Олимпийской деревне такой дух, такая мощная энергетика!

— Как атмосфера в Олимпийской деревне?

— Да все нормально. В общем-то, как и всегда. Три дня назад было свободнее, сейчас народ подъезжает. В столовую заходишь и уже чувствуешь: вот-вот начнется что-то грандиозное.

Живем мы хорошо, не знаю, почему кто-то жалуется. Во всех Олимпийских деревнях всегда все просто и минималистично. Ну, нет здесь излишеств. Разве это проблема? Сюда приезжают решать спортивные задачи, а не отдыхать в пятизвездочных отелях. Есть где спать и кушать — все, больше ничего не надо. Тем более все в одинаковых условиях. Не могу сказать, что другие Олимпийские деревни были комфортнее или инновационнее.

— Помню, в Рио в какой-то момент поднималась похожая волна. Спросил у вас тогда об этом в микст-зоне, и ответили вы примерно так же: «Кровати есть, душ есть. Что еще нужно? Карусели? Ребята, мы на Олимпийские игры приехали!»

— В Рио почему-то тоже в самом начале был какой-то негатив. Рассказывали какие-то страсти, говорили, будто ничего не готово. Приезжаем — а там все супер. Вот даже придраться не к чему. Здесь то же самое. В первые дни были небольшие шероховатости с транспортом, но в остальном все абсолютно нормально.

— Вы были на шести Олимпиадах в качестве игрока. Теперь приехали в новой роли. Что-то поменялось в мироощущении?

— Наверное, да. Сейчас я решаю другие задачи. Мне лишний раз не нужно нервничать, и надо пытаться сделать что-то, чтобы меньше нервничали игроки. То есть внутренний настрой иной. Но в остальном все то же. Заходишь в Олимпийскую деревню — а там такой дух, такая мощнейшая энергетика! Просто плывешь по этой энергии. Надеюсь, это ощущаю не только я, но и ребята.

— То есть ковидные ограничения не стали сокрушительным ударом по атмосфере?

— Абсолютно! На них уже никто внимания не обращает. Просто норма, с которой все свыклись. Ну, ходишь везде с маской, каждое утро сдаешь тесты, ежедневно описываешь свое состояние в приложении. Что из этого раздувать? Втянулся — и не обращаешь на это внимания. А олимпийская атмосфера — она повсюду.

Классно, что две Олимпиады подряд флаг на открытии несут волейболисты

— В Рио вы были знаменосцем сборной. В Токио честь выпала Максу Михайлову. Он с вами советовался по поводу предстоящей церемонии?

— Да, Макс спрашивал, будут ли какие-то репетиции.

— Будут?

— Нет, приходишь, тебе вручают знамя — и вперед. Дальше сам.

Но это классно, что две Олимпиады подряд волейболисты несут флаг. Супер. Уникальное достижение. Хотя некоторые говорят, что это плохая примета: якобы тот, кто несет флаг, потом не побеждает. Но это суеверие присуще только нашей стране.

Да и то — выигрывал же Александр Карелин. Ничего ему не мешало. Это после него как-то не справлялись. Но надо ломать эту традицию.