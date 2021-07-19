«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио

Устрицы на гребной трассе, низкие потолки, проблемы с тестами и антисекс-кровати — Япония удивляет.

Олимпийские игры в Токио официально начинаются только в пятницу. Но спортсмены уже более недели массово приезжают в Японию — нужно пройти все необходимые формальности, сдать тесты на коронавирус и отсидеть положенный карантин. В целом среди делегаций и работников выявлено уже более 50 случаев инфекции. Сегодня, к примеру, появилась новость о положительном тесте у американской гимнастки. Учитывая количество человек, задействованных на Играх, это вряд ли останется единственным случаем.

Это не единственное отличие Олимпиады-2020 от предыдущих — ее проведение сдвинулось на год, зрителей не будет, регулярно нужно сдавать тесты и даже комнаты оборудованы специальным образом так, чтобы уменьшить вероятность передачи вируса. Рассказываем, как обстоят дела в олимпийском Токио и каковы первые впечатления очевидцев.

Строгие правила на Олимпиаде

Ко всем прибывающим на Олимпийские игры действует один подход — обязательно с собой должен быть результат теста на коронавирус. Причем есть только одна формулировка, как там все должно быть написано, — если что-то указано другими словами, человека могут просто не пропустить. Дальше нужно сдать еще один тест, наполнив своей слюной специальную колбу — для России это необычно. О таком писала спортивная гимнастка Ангелина Мельникова, которой пришлось проходить все эти процедуры в свой день рождения. При этом главный тренер сборной по фехтованию Ильгар Мамедов сказал, что многие спортсмены не могут получить пробирки — не получается добыть их у организаторов.

Дальше нужно отсидеть положенный по прилете карантин — по идее у всех он может быть разный. Не так давно Москва внесена в список опасных в плане коронавируса городов, так что изоляцию грозились продлить до шести дней. Но даже после этого спортсменам, журналистам и официальным лицам нельзя выходить за периметр олимпийских объектов.

Олимпийская деревня в Токио. Фото Getty Images

Проблемы высоких спортсменов

Комнаты для спортсменов оборудованы стандартным способом — Олимпийский комитет России опубликовал видео, в котором показал условия жизни атлетов. Несколько отдельных комнат и стандартные места общего пользования, большие панорамные окна и много света.

Вот только японцы не учли одного — роста некоторых спортсменов. Особенно страдают волейболисты и баскетболисты. Блокирующий сборной России Артем Вольвич ростом 2 метра 13 сантиметров, и он просто не влезает в ванную комнату — приходится наклоняться или пригибать голову. Теннисист Карен Хачанов чуть меньше, но и он едва влез в низкое помещение. Японцы в среднем несколько ниже некоторых европейцев, поэтому могли и не учесть, что к ним приедут такие высокие спортсмены.

— Все в порядке, как и везде, — говорит менеджер сборной, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в комментарии для ТАСС. — Где-то получше, где-то похуже, относительно нормально. Небольшие неудобства есть везде, хотя пятизвездочным отелем там и не пахнет. Все аскетично, скромно.

Эксперимент с антисекс-кроватями провалился

Буквально пару дней назад стало известно, что в комнатах спортсменов установят специальные кровати, которые могут сломаться из-за большой нагрузки. Они были изготовлены из переработанных материалов и уменьшены для того, чтобы на них смог поместиться только один человек. При этом кровати могут выдерживать до 200 килограмм. Смысл таких нововведений — исключить сексуальные контакты между атлетами. При этом им все равно раздадут суммарно 160 тысяч презервативов (это традиционная акция по борьбе с ВИЧ).

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган опроверг слухи о непрочности мебели, попрыгав на своей антисекс-кровати. Она спокойно выдержала вес спортсмена и его резкие движения

«Спасибо, что развенчал миф. От гимнаста Риса Маккленагана вы узнали: картонные кровати устойчивы и прочны!» — написали в официальном Twitter Олимпийских игр.

«Anti-sex» beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB — Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021

Проблемы при подготовке к тренировкам и соревнованиям

Российская гимнастка Ангелина Мельникова пробыла в олимпийском Токио всего два дня, но уже поделилась многими неполадками на объектах. Сегодня у спортсменов начались тренировки, но попасть на них было не так просто. Пришлось больше часа пробыть на жаре из-за сбоев в работе транспорта. При этом температура на улице была не менее 33 градусов по Цельсию:

— Сбилось расписание автобусов. В итоге мы час сидим на жаре. Хорошо, что нам включили холодный воздух из трубы, а то на улице невозможно.

Российским гимнасткам пришлось больше часа сидеть на жаре из-за поломки транспорта pic.twitter.com/9KqsyJ3IlL — Anastasia Pletneva ? (@nasyasmile) July 19, 2021

На этом неожиданности не закончились: при подготовке к соревнованиям по гребле организаторы столкнулись с новыми трудностями. Незадолго до начала Олимпиады на гребной трассе Sea Forest Waterway в токийском заливе обнаружилась аномальная активность устриц магаки. В Японии они считаются деликатесом, но суть не в этом — они нанесли олимпийскому объекту ущерб в 1,28 миллиона долларов. Всего из воды пришлось извлечь 14 тонн устриц.

Маленькие комнатушки, санузлы, как в самолете

— Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня — это настоящее средневековье, — раскритиковал в комментарии РИА «Новости» условия для жизни главный тренер сборной по фехтованию Ильгар Мамедов.

Специалист отметил, что для него это уже девятая летняя Олимпиада, но нигде не было подобных условий. Дело даже не в коронавирусных ограничениях, а именно в качестве жилья — картонные стены, маленькие комнатушки, санузлы, как в самолете, и сразу на три комнаты, а розетки находятся в другой стороне комнаты, приходится пользоваться удлинителями.

Столовая в Олимпийской деревне. Фото Getty Images

Теннисистка Елена Веснина тоже обратила внимание на нестандартные условия, в первую очередь на большое расстояние между олимпийскими объектами. Зато отметила, что еда хорошая, а у всех спортсменов прекрасное настроение. И, справедливости ради, накладки с бытовыми условия случаются в начале каждой Олимпиады. Но потом либо жизнь налаживается, либо этот аспект уходит на второй план. В конце концов, жить в Олимпийской деревне большинству атлетов вряд ли придется более недели.