Рассказывает президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.

С игровыми видами спорта у нас непросто. В гандболе, водном поло и регби-7 отобрались только женские команды. В классическом баскетболе, увы, обе пролетели мимо, но зато будут сборные 3 х 3. Футбол, бейсбол, софтбол и хоккей на траве — традиционно мимо. Полный комплект только в волейболе. И мужчины, и женщины выступят как в классике, так и в пляжке.

— Это повод для гордости или печально за остальных? — вопрос Станиславу Шевченко.

— Мы сосредоточены на своих целях. И отвлекаться просто невозможно. Волейбольный турнир длится беспрерывно от и до. Недаром Сергей Тетюхин в Книге рекордов Гиннесса. У него за плечами не просто шесть Олимпиад — на каждой он был с первого и до последнего дня. Уникум.

— Все виды спорта, в которых сейчас провал, связывают его с кризисом 90-х. Как волейболу удалось выстоять в то непростое время?

— Тогда действительно было непросто. Выдавалось по 300—400 лицензий в год — то есть столько наших игроков выступало в зарубежных чемпионатах. Можете представить? При этом проводился чемпионат России. И уровень держался во многом за счет отдельных энтузиастов. Белгород в лице Геннадия Шипулина и «Уралочка» в лице Николая Карполя брали на себя огромную нагрузку и стабильно готовили молодых волейболистов. Со временем подключилось «Динамо», затем — Казань, потом другие. Теперь у нас такая конкуренция, что практически никто за границей не играет. Нужно делать следующие шаги. В первую очередь — усиливать конкуренцию в женском чемпионате.

— За счет сильных легионеров?

— Не только. Вы видите, что в сборной уже появляются девушки, которым по 17—19 лет. Поэтому основная ставка — на прогресс молодежи. А по легионерам у нас все так же — как был лимит в два человека, так и будет. В спорах по иностранцам многие, как мне кажется, забывают одну простую вещь — их уровень. Какой смысл нахождения на площадке средних легионеров? Вот люди, которые выигрывали чемпионаты Европы, мира или Олимпийские игры, — это другое дело. Главное не количество, а качество.

Михайлов и флаг

— Наш волейбол сейчас развивается или стоит на месте?

— Сейчас модно все оценивать по капитализации. Открываешь любой справочник, и там не голы, очки, секунды, а доллары, евро и фунты стерлингов. В количестве денег, которые крутятся внутри спорта, мы проигрываем баскетболу и тем более футболу. Но сам волейбол точно развивается — и у нас, и по всему миру. Особенно это заметно на примере пляжного волейбола. По олимпийским рейтингам он уже опережает даже классику. При этом сейчас FIVB много думает и над капитализацией нашего вида спорта.

— Я скорее про уровень чемпионата России. Возрастные игроки говорят, что раньше он был выше. Например, Максим Михайлов.

— Максу сейчас проще, но он при этом не выиграл чемпионат. И уже не первый год. То есть непредсказуемость выше. Не так давно был период, когда мы семь лет подряд выигрывали Лигу чемпионов, причем тремя разными клубами. Но невозможно делать это всегда. К тому же точно могу сказать, что итальянцы вели точечную работу против российских клубов. Они комплектовались специально под наши команды, подписывали игроков, которые могли оказать наиболее серьезную конкуренцию нашему стилю игры — атлетизму, мощи, где-то прямолинейности. В этом году Казань была близка к победе, не вышло. Но делать далекоидущие выводы по одному сезону сложно.

— Что касается капитализации: введение потолков и прозрачности зарплат — это правильно?

— Я считаю, да. И у нас существует потолок фонда оплаты труда. Это не полный бюджет команды, а именно статья зарплат. Точную сумму не могу сказать, мы каждый год утверждаем ее на президиуме. Но стараемся ограничивать рост. Клубы тут — наши союзники, потому что деньги с неба на них давно не падают.

Туомас и Мусэрский

— Какое впечатление оставила мужская сборная по Лиге наций?

— Начинали очень нервно. Но мы сразу понимали, что главное — определить тех семь-восемь человек, которые понесут основную нагрузку в Токио. К конечным турам уравновешенный состав удалось найти и мужчинам, и женщинам. По игре тоже стало лучше, но где-то не хватает простоты. Вот ведем пять очков — и появляется желание сыграть как-то чрезмерно красиво. А менять стиль в таких ситуациях ни в коем случае нельзя. Но турнир был очень полезный. Теперь есть понимание по каждому игроку.

— В том числе и по Клюке? У него безумный потенциал, но в Лиге наций Егор играл очень нестабильно.

— Мы все знаем его возможности. У Егора весь сезон были проблемы со здоровьем, но я не сомневаюсь, что на Олимпиаде он будет в полном порядке.

— Мусэрский — большая потеря?

— Дмитрий повзрослел. И выглядел он гораздо лучше, чем в 2016-м. Очень хотел поехать на эту Олимпиаду и действительно прилагал все усилия. Но что-то произошло с суставом. Причем там не специфическая травма. Увы, в спорте такое бывает.

— Туомас. У вас есть ощущение, что у него все под контролем?

— Чемпионат России просто так не выигрывают. И в этом сезоне Питер при всех кадровых проблемах занял три вторых места. Туомас продолжает учиться, делает шаги вперед. Думаю, он и дальше будет добавлять. По нему нет сомнений.

— Олимпийский состав — исключительно его прерогатива?

— Конечно. У меня вот было предложение брать двух либеро. Но главный тренер решил вот так. Голубев провел несколько крепких международных турниров. Он опытнее, чем, например, Обмочаев в 2012 году.

— По Власову согласны?

— Да. Илья провел великолепный сезон в «Динамо». Но ему надо разобраться с подачей. Потому что когда у человека с ней все настолько нестабильно, то включать его в 12 человек очень рискованно. В 14 он точно попал бы.

— Флаг сборной на открытии вторую Олимпиаду подряд понесет волейболист. В Рио был Тетюхин, теперь — Михайлов.

— Для Макса это будет четвертая Олимпиада. У него уже есть две медали, включая золото. Плюс его отношение к делу потрясает. Он беззаветно предан команде и своему виду спорта. Михайлов — икона для молодых. Поэтому тут все абсолютно закономерно.

— В приметы ни вы, ни Макс не верите?

— Нет. Все рассудит игра.

Женская сборная и Федоровцева

— По девушкам впечатления от Лиги наций, думаю, остались куда более тяжелые.

— Согласен. Женская сборная сейчас, в отличие от мужской, к фаворитам не относится. Но, может быть, на Олимпиаде это и хорошо. В Лондоне бразильянки из группы вышли чудом — только по доппоказателям за счет одного выигранного сета. Китаянки в Рио из пяти первых матчей проиграли три. Так что сюрпризы, уверен, будут и в Токио.

— Просто у нас там такая жесткая группа, что из нее и выйти непросто.

— Первая задача — стартовая игра. Потом — следующая. На Олимпиаде бесполезно думать о каких-то высоких материях. Нужно двигаться поэтапно. Иначе психологически не выдержать.

— Что все-таки с женской сборной? Почему последние пять лет такие сложные?

— Должно прийти новое поколение. Это выигрывало два подряд чемпионата мира и две подряд Европы. Они свое дело сделали. Думаю, для многих Токио станет финальным аккордом. Вовсю стучатся молодые. Хотя я не сомневаюсь, что опытные девчонки способны очень громко хлопнуть дверью. Им это по силам.

— При этом уже сейчас главная надежда команды — 17-летняя Арина Федоровцева.

— Давайте не будем вешать на нее всю ответственность. Потому что она играет на ключевой позиции. Ей нужно дать некий карт-бланш.

Она выделяется на фоне всех молодых игроков в мире. Но грузить ее этим сейчас тоже не стоит. Можно просто «сжечь» человека. И ладно бы это был чисто бьющий игрок, за которого все делают. Она же должна делать на площадке вообще все. Очевидно, что Арина может стать лидером уже в Токио, но все-таки на сегодня Федоровцева не панацея от всех проблем в женском волейболе.

— Доигровка — наша самая проблемная позиция?

— Главная проблема — процент приема. По реализации атак, подачам и блоку мы особо не уступаем. А вот с приемом есть проблемы технического, психологического и исторического характера. Поэтому и едут два либеро. Думаю, возможен вариант с заменой полевых на либеро.

— Кошелева внезапным завершением карьеры в сборной сильно удивила?

— Татьяна много сделала для команды, но после 2015 года она выдающегося волейбола не показывала. А в спорте нельзя жить старыми заслугами. И я не уверен, что в Токио у нее было бы много игрового времени. При этом мы благодарны ей за все, что она сделала для сборной.

Почему нужно следить за пляжниками

— Согласны, что пляжка — сильно недооцененная в России история?

— Она во всем мире была таковой, но две последние Олимпиады перевернули все. Заполнение трибун в Лондоне и Рио было выше 90 процентов даже на матчах группового этапа. И по ТВ-рейтингам рывок сумасшедший. Думаю, Токио только закрепит тенденцию.

Плюс мы ждем еще одного прорыва. Скоро на зимней Олимпиаде будет снежный волейбол — в Пекине-2022 в качестве демонстрационного вида. А вот в 2026-м есть хорошая вероятность полноправного участия.

— Объясните максимально коротко: почему в Токио нужно следить на нашими пляжниками?

— Мы действующие чемпионы мира. Все три пары — в топ-10 рейтинга. Каждая может победить.

— Какой у ВФВ медальный план на Токио?

— Завоевать более одной медали.