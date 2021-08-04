Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
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Первый раунд плей-офф волейбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В среду, 4 августа, состоятся четыре матча 1/4 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) играет последним заходом. Соперник россиянок — сборная Бразилии.
Олимпийские игры-2020. Токио, Япония. Волейбол. Женщины
Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/4 финала (время московское)
4 августа, среда
03.00. Корея — Турция
07.00. Доминиканская республика — США
11.00. Сербия — Италия
15.30. Бразилия — Россия
1/2 финала — 6 августа, пятница (07.00, 15.00)
Бразилия / Россия — Корея / Турция
Сербия / Италия — Доминиканская Республика / США
Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье (03.00)
Финал — 8 августа, воскресенье (07.30)
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