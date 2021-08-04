Первый раунд плей-офф волейбольного турнира женских сборных на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В среду, 4 августа, состоятся четыре матча 1/4 финала. Сборная ROC (Олимпийского комитета России) играет последним заходом. Соперник россиянок — сборная Бразилии.

Плей-офф: расписание и результаты матчей 1/4 финала (время московское)

4 августа, среда

03.00. Корея — Турция

07.00. Доминиканская республика — США

11.00. Сербия — Италия

15.30. Бразилия — Россия

1/2 финала — 6 августа, пятница (07.00, 15.00)

Бразилия / Россия — Корея / Турция

Сербия / Италия — Доминиканская Республика / США

Матч за 3-е место — 8 августа, воскресенье (03.00)

Финал — 8 августа, воскресенье (07.30)

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