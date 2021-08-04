Российские волейболистки проиграли бразильянкам в четвертьфинале Олимпиады
17:41
Женская сборная России проиграла Бразилии в четвертьфинальном матче Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).
Бразильянки вышли в полуфинал Олимпиады, где 6 августа встретятся с командой Южной Кореи. Российская команда завершила выступление на турнире.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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