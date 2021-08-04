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Тренер сборной России по волейболу заявил, что не был готов к матчу с Бразилией в четвертьфинале Олимпиады

19:20
Серджио Бузато. Фото Reuters
Серджио Бузато. Фото Reuters
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Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато рассказал, чего не хватило команде для победы над бразильянками на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале россиянки проиграли команде Бразилии со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

— Чего не хватило?

— Каждый день — отдельная история со множеством нюансов. Вот здесь у нас все игры были рано утром, а у Бразилии — вечером. И сегодня игра — вечером. Вы можете сказать, что это неважно, но при 22:22 неважных моментов не бывает.

У нас был экзамен с Бразилией. Которая последняя пять лет всегда на подиумах и в финалах. Мы — не готовы. Я не готов. Кто знает, может быть, если бы выиграли тай-брейк у Турции — потом выиграли бы эту Олимпиаду. Но мы оказались не готовы к той победе. Технически и психологически.

«Просто нам всем нужно больше работать». Бузато — о вылете с Олимпиады

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