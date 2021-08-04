Волейболистка Старцева назвала ключевой момент матча России с Бразилией на Олимпиаде

Российская волейболистка Евгения Старцева рассказала о ключевом моменте матча с бразильянками на Олимпиаде в Токио.

В четвертьфинале россиянки проиграли со счетом 1:3 (25:23, 21:25, 19:25, 22:25).

«Во второй партии при счете 15:9 долго не могли сняться в одной расстановке. Это был ключевой момент. Бразильянки нас догнали и потом взяли сет. В третьей и четвертой партиях боролись, не хватило везения в концовках. Были проблемы с приемом, но это все-таки Бразилия», — приводит слова Старцевой пресс-служба ОКР.

Бразильянки вышли в полуфинал Олимпиады, где 6 августа встретятся с командой Южной Кореи.