Олимпиада
Токио-2020
Волейбол
Новости
Медальный зачет Таблицы (М) Таблицы (Ж) Календарь Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Волейбол

Бразилия обыграла Аргентину в матче олимпийского турнира по волейболу

19:02
Теги:

В матче группового этапа олимпийского турнира по волейболу среди мужчин сборная Бразилии победила команду Аргентины (3:2). Счет в партиях — 19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14).

Бразилия набрала пять очков и занимает второе место. У Аргентины одно очко и пятая позиция. Лидером группы В является сборная России, которая выиграла оба стартовых матча.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада

Токио (Япония)

Волейбол

Мужчины

Группа В

Бразилия — Аргентина — 3:2 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14)

26 июля

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Опрос

проголосовало: 15829
Все опросы
Чего вы ждете от сборной России на Олимпиаде-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Ребят, оторвитесь от переписки! У вас олимпийское золото на шее!» Огненная пресс-конференция олимпийских чемпионов в гимнастике
Олимпиада-2020, медальный зачет на 26 июля: Япония вышла на первое место, Россия — четвертая
Спортивная гимнастика, мужское командное многоборье на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию
Гимнастка Севастьянова показала откровенное фото в зеленом лифчике на тонких ниточках
Как часто можно есть рыбу?
vs
5
Офсайд