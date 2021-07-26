Бразилия обыграла Аргентину в матче олимпийского турнира по волейболу

В матче группового этапа олимпийского турнира по волейболу среди мужчин сборная Бразилии победила команду Аргентины (3:2). Счет в партиях — 19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14).

Бразилия набрала пять очков и занимает второе место. У Аргентины одно очко и пятая позиция. Лидером группы В является сборная России, которая выиграла оба стартовых матча.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада

Токио (Япония)

Волейбол

Мужчины

Группа В

Бразилия — Аргентина — 3:2 (19:25, 21:25, 25:16, 25:21, 16:14)

26 июля