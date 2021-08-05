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Мужская сборная России по волейболу сыграет с Францией в финале Олимпиады

16:40
Максим Михайлов. Фото Reuters
Максим Михайлов. Фото Reuters
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Мужская сборная Франции по волейболу обыграла Аргентину в полуфинале Олимпиады в Токио.

Французы одержали победу в трех сетах и вышли в финал, где встретятся с Россией.

Матч за золото Олимпиады в Токио Россия — Франция состоится 7 августа.

Волейбол

Олимпийские игры. Мужчины

1/2 финала

Франция — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)

5 августа. Токио. «Ariake Arena».

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Иван Торопцев все материалы автора

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