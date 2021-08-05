Мужская сборная России по волейболу сыграет с Францией в финале Олимпиады
16:40
Мужская сборная Франции по волейболу обыграла Аргентину в полуфинале Олимпиады в Токио.
Французы одержали победу в трех сетах и вышли в финал, где встретятся с Россией.
Матч за золото Олимпиады в Токио Россия — Франция состоится 7 августа.
Волейбол
Олимпийские игры. Мужчины
1/2 финала
Франция — Аргентина — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)
5 августа. Токио. «Ariake Arena».
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