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Шипулин оценил шансы волейбольной сборной России на победу в Олимпиаде

13:34

Российский волейбольный тренер Геннадий Шипулин отметил, что сборная России демонстрирует наивысший уровень игры на Олимпиаде в Токио.

«У нас прекрасная сборная! Я надеюсь, что в наших руках победа на Олимпийских играх, — цитирует РБК Шипулина. — Я думаю, что главному тренеру надо смелей варьировать состав. Жалко, что французам уступили на предварительном этапе, а так я верю: в психологию, в настрой команды. Наша сборная очень сильна, и я верю, что мы должны победить».

Также Шипулин остался доволен игрой Ярослава Подлесных, который вышел по ходу игры.

«Ярослав Подлесных вышел — молодец! Ребята молодцы, надо так держать. Я верю в наших ребят», — отметил волейбольный тренер.

В полуфинале Олимпийских игр в Токио мужская волейбольная сборная победила бразильцев со счетом 3:1 и вышла в финал.

Шипулин — российский волейбольный тренер президент и главный тренер клуба «Белогорье», вице-президент Всероссийской федерации волейбола. На Олимпийских играх борная России под руководством Геннадия Шипулина выиграла серебро в 2000 году и бронзу в 2004 году.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/610bb3e49a79473276c3e27c

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