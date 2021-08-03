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Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады

04:47
Радость сборной России. Фото Twitter
Радость сборной России. Фото Twitter
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Сборная России переиграла Канаду в четвертьфинале турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио.

Следующий соперник российских волейболистов определится в матче Бразилия — Япония. Игра начнется в 7.00 по московскому времени.

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Евгений Козинов все материалы автора

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