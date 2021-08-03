Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады
04:47
Сборная России переиграла Канаду в четвертьфинале турнира по волейболу на Олимпийских играх в Токио.
Следующий соперник российских волейболистов определится в матче Бразилия — Япония. Игра начнется в 7.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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