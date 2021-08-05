Бразильский волейболист играет в маске против России на Олимпиаде. Фото
07:25
Мужская сборная России в полуфинале Олимпиады-2020 встречается с Бразилией.
При этом бразильский блокирующий Лукас играет в маске. Бразилец провел в маске весь олимпийский турнир.
В другом полуфинале Аргентина встретится с Францией.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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