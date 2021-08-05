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Бразильский волейболист играет в маске против России на Олимпиаде. Фото

07:25
Бразильский волейболист Лукас.
Бразильский волейболист Лукас.
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Мужская сборная России в полуфинале Олимпиады-2020 встречается с Бразилией.

При этом бразильский блокирующий Лукас играет в маске. Бразилец провел в маске весь олимпийский турнир.

В другом полуфинале Аргентина встретится с Францией.

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Сергей Разин все материалы автора

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