Бразильский волейболист играет в маске против России на Олимпиаде. Фото

Мужская сборная России в полуфинале Олимпиады-2020 встречается с Бразилией.

При этом бразильский блокирующий Лукас играет в маске. Бразилец провел в маске весь олимпийский турнир.

В другом полуфинале Аргентина встретится с Францией.