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Веснина: «Бразильянки весь турнир устраивали суету, кутерьму»

11:45
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала поражение в паре с Вероникой Кудерметовой в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Бразильянки весь турнир устраивали суету, кутерьму. Они по ходу всего турнира так проигрывали, но вытаскивали матчи. Все их выносили, а потом они завязывали суету. В таких ситуациях только так и можно сбить игру соперников. Со своим духом они делали все, что могли. Все равно мы были мощнее, у нас сильнее подачи, с лета мы играли хорошо, все складывалось в нашу сторону. Но ключевые мячи у них залетали, а у нас не сложилось.

Конечно, это не трагедия, но это крайне больно. Отыграться можно с любого счета, это теннис. Всякое бывает. У меня еще завтра будет возможность порадоваться», — сказала Веснина после матча.

В матче за бронзу Веснина и Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани — 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

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Артем Калинин все материалы автора

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