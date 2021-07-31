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Тарпищев рассказал о причинах поражения Весниной и Кудерметовой в матче за бронзу Олимпиады

11:30
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото AFP
Вероника Кудерметова и Елена Веснина. Фото AFP
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Елены Весниной и Вероники Кудерметовой в матче за третье место на Олимпиаде в Токио.

«Чемпионский тай-брейк – веяние времени, чтобы поднять интерес. Это для зрителей. Надо быть сильным психологически для такого. У Весниной пик формы уже прошел. Лена поднаелась. К завтрашнему дню должна восстановиться. Рублев с Павлюченковой вообще во всех матчах этот тай-брейк играли, но дошли до финала. Здесь и лотерея, но и опыт. Я считаю, проиграли матч, когда при счете 7:2 не приняли два легких мяча. Соперницы просто не играли, а эти очки вдохнули в них жизнь», — сказал Тарпищев.

В матче за бронзу Веснина и Кудерметова уступили бразильянкам Лауре Пигосси и Луизе Стефани — 6:4, 4:6, 9:11. Россиянки проиграли, имея 4 матчбола по ходу решающего тай-брейка.

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Артем Калинин все материалы автора

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