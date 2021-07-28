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Тарпищев заявил, что не испытывал опасений по поводу матча российских теннисисток с украинскими

06:35
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о четвертьфинальном поединке в парном женском разряде Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина).

— В футболе Россию и Украину разводят. Здесь не было опасений, что вмешаются какие-то неспортивные факторы?

— Какие здесь могли быть опасения? Они своим подсказывают по-русски. Теннисисты часто общаются друг с другом, у нас не было ни одного прецедента конфликтного. У ребят что-то было с игроком, который уже не играет. А в коллективе такого нет. После сегодняшнего матча их тренеры даже подошли и поздравили нас.

— Что почувствовали, когда Медведев попросил медицинскую помощь?

— Я следил по телефону. Зная Даню, он откажется сразу, если не сможет. Раз играет, значит, все нормально.

Кудерметова и Веснина победили сестер Киченок и вышли в полуфинал Олимпиады в парном женском турнире.

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Артем Калинин все материалы автора

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