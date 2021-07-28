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Веснина довольна выступлением в 1/4 финала парного разряда на Олимпиаде

06:36
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Российская теннисистка Елена Веснина довольна, как она сыграла в паре с Вероникой Кудерметовой в 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. Они в двух сетах обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.

— Сегодня у вас все получалось. Как оцените матч?

— Да, мы с Вероникой провели хороший, ровный и чистый матч. Знали наших соперниц, хоть и немного путали их, если честно. Все равно настраивались самым серьезным образом, не давали себе расслабиться ни на одну секунду. На Олимпиаде все может развернуться очень быстро, особенно в парной игре. Так что мы друг друга поддерживали, провели чистый матч. Очень рады.

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Артем Калинин все материалы автора

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