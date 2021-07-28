Тарпищев оценил игру Весниной и Кудерметовой в четвертьфинале Олимпиады

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев доволен настроем россиянок Вероники Кудерметовой и Елены Весниной на матч 1/4 финала Олимпийских игр в Токио. Они в двух сетах обыграли украинок Людмилу и Надежду Киченок — 6:2,6:1.

— Веснина и Кудерметова расправились с украинками легче, чем ожидалось. У вас были опасения?

— Настрой был хороший как всегда. Главное, что выиграли начало. Раскрепостились и очень хорошо попадали. Первый гейм 15:40 был, второй меньше. Эти два гейма стали практически ключевыми, небольшое напряжение было.

— Хватит ли у Лены Весниной сил на все разряды?

— На одиночную мы не рассчитывали, это для нее было больше тренировкой. Поэтому она там играла в остро атакующий теннис. Первый микст ее ждет против первых «сеяных», но там все возможно.