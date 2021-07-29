Рублев и Павлюченкова довольны переносом теннисных матчей на более позднее время

Российские теннисисты Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова поделились впечатлениями от участия в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио.

29 июля Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира. В четвертьфинале они победили японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

— Наконец-то поздний матч. Довольны?

Павлюченкова:

— Довольна, но я все время довольна на самом деле. Первым заходом не люблю играть, но тоже преимуществ полно.

Рублев:

— Любит потом целый день отдыхать.

Павлюченкова:

— Гораздо приятней играть вечером, однозначно не так жарко. Люблю играть с фонарями вечером.

— Знали ли вы своих соперников? Для меня фамилии очень незнакомые. Знали, что ожидать от них?

Рублев:

Я знал парня, потому что он очень хорошо играет пару. По всем турнирам он ездит практически играть только пару. Он играет все основные турниры.

Павлюченкова:

Я девочку знала, она тоже пару все время играет. Что ожидать от соперников? Если честно, то не знаю. Видела парня в туре, но не видела, как он играет, поэтому не знала, как он играет.

— Кого в полуфинале хотите? Будете сейчас следить за матчами?

Рублев:

— Я больше бы ждал одиночников: Саккари с Циципасом, потому что, когда ты знаешь, что ни они особо не парники, ни мы, то это нормальная тема. А вот эти все австралийские перебегания, два-три удара, розыгрыш — играют постоянно 50 на 50.

Соперниками Павлюченковой и Рублева по полуфиналу станет победитель матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).