Рублев: «Ощущение, что мы лузеры какие-то, раз в миксте играем»

Российский теннисист Андрей Рублев высказался об участии в смешанном парном разряде на Олимпиаде в Токио.

29 июля Рублев и Анастасия Павлюченкова вышли в полуфинал турнира. В четвертьфинале они победили японцев Эну Сибахару и Бена Маклахлана со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8.

— Понимаете вообще, что вышли в полуфинал? Просто Олимпиада для тенниса проводится раз в четыре года, осознали, что возможна медаль? Или как обычный турнир?

— Не осознаем. Для меня каждый матч тяжелый, все матчи хочу выиграть, поэтому для меня, честно сказать, одинаково. Медаль — это медаль, не важно, где. Ничего мы не лузеры. Мы вообще кайфуем.

— Что случилось в решающий момент 8:4, когда соперники практически отыгрались?

— Вы же видели, при 8:4 подавала девочка, там сыграл хорошо парень с приема Насти. 8:5, Настина подача, обидное очко, когда японка сорвала по линии, а я побежал на перехват. Если бы я остался, я бы мяч легко забил, а дальше пацан сразу перебежал, забил. 8:6 — уже совсем другое давление, Настя подала, пацан справа просто долбанул по линии, он выиграл три очка, не мы ошиблись.

Соперником Павлюченковой и Рублева по полуфиналу станет победитель матча Эшли Барти/Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари/Стефанос Циципас (Греция).