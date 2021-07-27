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Павлюченкова обыграла Соррибес-Тормо и вышла в четвертьфинал Олимпиады

09:29
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в 1/8 финала олимпийского турнира обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 30 минут. Россиянка не сделала ни одного эйса, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 17.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).

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3-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания) — 6:1, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Элисон ван Эйтванк (Бельгия) — 6:4, 6:1

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