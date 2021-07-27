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Павлюченкова: «Терпеть не могу играть первые матчи»

09:55
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
Анастасия Павлюченкова. Фото AFP
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая испанку Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:3) в 1/8 финала Олимпиады, подвела итоги встречи. По ее словам, несмотря на счет, пришлось выложиться на 150 процентов.

— Было ощущение, что во втором сете сегодня получилось не просто. Как ощущения?

— В первом сете тоже пришлось потрудиться. Ребята тоже подшучивают по поводу счета, что по нему все достаточно легко выглядит. Но на самом деле, я отрабатываю на все 150 процентов с первого мяча. Поэтому во втором сете немного подустала, дала сопернице возможность играть чуть лучше и активнее.

— Насколько выбил из колеи перенос матча из-за непогоды?

— Чуть-чуть выбил, потому что я шла как поезд. У меня был отличный настрой, здоров себя ощущала на корте, вела 3:0 в сете и 30:0 в гейме. Всего 2-3 ошибки допустила за эти геймы. Когда вышла после перерыва, появилось солнце, вернулась духота. Понадобилось время на адаптацию, я была чуть более вялая.

— Утром лучше погода, но готов ли организм к активной игре?

— Вообще терпеть не могу играть первые матчи. Здесь же меня трижды подряд ставили первой. Постепенно часы внутри меня привыкают, проблем особых нет. Но вообще я не утренний человек, не люблю просыпаться так рано.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).

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Артем Калинин все материалы автора

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