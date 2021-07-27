Осака уступила Вондроушовой в 1/8 финала Олимпиады
07:59
Японская теннисистка Наоми Осака в матче 1/8 финала олимпийского турнира уступили Маркете Вондроушовой со счетом 1:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Японка сделала один эйс и две двойные ошибки, а также реализовала олин брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале Вондроушова встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Надя Подороска (Аргентина).
Отметим, Осака зажгла олимпийский огонь на стадионе и открыла Олимпиаду-2020.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Наоми Осака (Япония) — 6:1, 6:4
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