Осака уступила Вондроушовой в 1/8 финала Олимпиады

Японская теннисистка Наоми Осака в матче 1/8 финала олимпийского турнира уступили Маркете Вондроушовой со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Японка сделала один эйс и две двойные ошибки, а также реализовала олин брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале Вондроушова встретится с победительницей матча Паула Бадоса (Испания) — Надя Подороска (Аргентина).

Отметим, Осака зажгла олимпийский огонь на стадионе и открыла Олимпиаду-2020.

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Одиночный разряд

3-й круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Наоми Осака (Япония) — 6:1, 6:4