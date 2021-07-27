Павлюченкова: «На Олимпиаде особая атмосфера, здесь может произойти все что угодно»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после победы в 1/8 финала над испанкой Сарой Соррибес-Тормо в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от четвертьфинала, где встретится с Белиндой Бенчич.

— Нет такого, чтобы с кем-то было лучше, — сказала Павлюченкова. — Против всех настраиваюсь одинаково. На Олимпиаде все соперники одинаково хороши. Против Бенчич у тоже особая мотивация. Хочу всех обыграть!

— Сегодня Осака неожиданно вылетела с турнира. Насколько Олимпиада может преподнести сенсацию?

— Точно может. Еще до начала игр говорила, что Олимпиада почти как Кубок Федераций. На Олимпийских играх особая атмосфера, здесь может произойти все что угодно. Прошлые игры выиграла Моника Пуиг, которая больше нигде не блистала.