Карацев — об отсутствии флага и гимна на Олимпиаде: «Грустно, но ничего не поделать»
Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выступление российской команды без национального флага и гимна.
— Что поделать, мы наказаны и не имеем тут возможности выступить под своим флагом и слушать свой гимн. Но играть все равно надо. Если вышел на корт — играй. Грустно, но ничего не поделать.
— Почему у российских теннисистов на Олимпиаде все не так просто складывается?
— Это отличается от того, что играем обычно. Здесь больше давления. Другая атмосфера, все другое.
— А в чем причина этого давления?
— Нет такого, что мы готовимся четыре года к одному турниру. Но когда ты играешь за свою страну, то у тебя больше отвественности.
— Про отсутствие гимна и флага часто спрашивают?
— Много, да.
Сегодня, 27 июля, Карацев проиграл французу Жереми Шарди в 1/16 финала олимпийского турнира.
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