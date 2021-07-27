Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выступление российской команды без национального флага и гимна.

— Что поделать, мы наказаны и не имеем тут возможности выступить под своим флагом и слушать свой гимн. Но играть все равно надо. Если вышел на корт — играй. Грустно, но ничего не поделать.

— Почему у российских теннисистов на Олимпиаде все не так просто складывается?

— Это отличается от того, что играем обычно. Здесь больше давления. Другая атмосфера, все другое.

— А в чем причина этого давления?

— Нет такого, что мы готовимся четыре года к одному турниру. Но когда ты играешь за свою страну, то у тебя больше отвественности.

— Про отсутствие гимна и флага часто спрашивают?

— Много, да.

Сегодня, 27 июля, Карацев проиграл французу Жереми Шарди в 1/16 финала олимпийского турнира.