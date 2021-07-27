Павлюченкова: «Была уверена, что не буду играть, весь вечер была на расслабоне»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, обыгравшая испанку Сару Соррибес-Тормо (6:1, 6:3) в 1/8 финала Олимпиады, отметила, что прогнозы погоды немного сбили ее с толку.

В четвертьфинале Павлюченкова встретится с Белиндой Бенчич (Швейцария).

— Во время паузы не было опасений, что матч придется переносить на другой день?

— Не было. Эти вещи ты не можешь контролировать. Нас предупреждали, что надвигается тайфун, говорили, что сегодняшние матчи вообще не состоятся. Это сказал Шамиль Анвярович Тарпищев! Я была в полной уверенности, что не буду играть, весь вечер была на расслабоне. Хорошо, что еще не пошла в магазин, решила глянуть расписание и узнала про свой утренний матч сегодня. Но потом вспомнила снова про дождь, успокоилась. В итоге же с утра нормальная погода, пришлось переключиться и настроиться на матч.

— Будете ли вы в итоге выступать в миксте?

— Да.

— Как будете совмещать?

— Будет два разряда, меня это не смущает.

— Первые соперники там — хорваты. Что думаете о них?

— Не могу сказать, что у меня огромный опыт в миксте. Знаю их по отдельности. Они чисто парные игроки, так что даже не знаю, что сказать. Будем настраиваться на победу.