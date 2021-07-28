Определились соперница Кудерметовой и Весниной в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде

Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира. За выход в финале они поспорят с парой из России Вероника Кудерметова — Елена Веснина.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Парный разряд

1/4 финала

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия) — 3:6, 6:4, 10:7