Определились соперница Кудерметовой и Весниной в полуфинале теннисного турнира на Олимпиаде
08:40
Чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова вышли в полуфинал теннисного олимпийского турнира. За выход в финале они поспорят с парой из России Вероника Кудерметова — Елена Веснина.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Парный разряд
1/4 финала
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия) — 3:6, 6:4, 10:7
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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