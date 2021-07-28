Хачанов назвал политическим бредом невозможность россиян выступать под своим флагом на Олимпиаде

Российский теннисист Карен Хачанов назвал политическим бредом невозможность российских спортсменов выступать под своим флагом на Олимпиаде в Токио.

«Меня спрашивали вчера, как я отношусь к тому, что мы не можем выступать под нашим флагом. Что я могу сказать? Это политический бред, который не нам решать. Мы не виновны в этом конфликте. Очень сожалею, что не можем полностью представлять нашу страну. Понятно, что все знают, за кого мы выступаем. Но то, что мы даже не можем название нашей страны произносить, это странно. Были провокации от иностранцев, но я четко ставлю свою позицию и говорю, что думаю», — сказал Хачанов.

Ранее Хачанов вышел в 1/4 финала теннисного олимпийского турнира. В 1/8 финала он в трех сетах победил аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 2:6, 6:1.