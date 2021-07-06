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Касаткина может пропустить Олимпиаду в Токио

18:51
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистка Дарья Касаткина может пропустить Олимпийские игры в Токио.

«Касаткина может пропустить Олимпиаду по состоянию здоровья. Официального заявления еще нет, но предпосылки к этому есть», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Отмечается, что вместо нее на Олимпиаду может поехать Светлана Кузнецова.

21 июня появилась информация, что на олимпийском турнире в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, в женском парном — Звонарева/Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском парном — Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11837143

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