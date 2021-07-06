Касаткина не сыграет на Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что пропустит Олимпийские игры в Токио.

«Для меня сейчас самое главное — это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелет в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом все только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой», — приводит слова Касаткиной ТАСС.

6 июля президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что вместо Касаткиной на Олимпиаду может поехать Светлана Кузнецова.

21 июня появилась информация, что на олимпийском турнире в женском одиночном разряде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, в мужском — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, в женском парном — Звонарева/Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском парном — Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.