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Федерация тенниса России создала методическое пособие по адаптации в Токио на Олимпиаде

21:33
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что организация выпустила методическое пособие по подготовке и адаптации для игроков национальной команды, которые сыграют на Олимпиаде в Токио.

«После Уимблдона будет времени достаточно на адаптацию. Мы выпустили методическое пособие, как нашим теннисистам правильно готовиться к Токио. В первую очередь с точки зрения адаптации, как себя вести. Потому что при перелете на восток обычно адаптация занимает 12 дней», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

21 июня появилась информация, что на олимпийском турнире сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Дарья Касаткина, в мужском — Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев, в женском парном — Звонарева/Веснина и Кудерметова/Павлюченкова, в мужском парном — Рублев/Хачанов и Медведев/Карацев.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11819799

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