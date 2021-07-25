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Хачанов вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады

07:09
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Российский теннисист Карен Хачанов в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Россиянин сделал 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5.

В 1/16 финала Хачанов встретится с победителем матча Лукаш Клейн (Словакия) — Джеймс Дакуорт (Австралия).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Йосихито Нисиока (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 1:2 (6:3, 1:6, 2:6)

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