Хачанов вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады
07:09
Российский теннисист Карен Хачанов в 1/32 финала олимпийского турнира обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 3:6, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 50 минут. Россиянин сделал 12 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5.
В 1/16 финала Хачанов встретится с победителем матча Лукаш Клейн (Словакия) — Джеймс Дакуорт (Австралия).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Йосихито Нисиока (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 1:2 (6:3, 1:6, 2:6)
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