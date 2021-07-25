Карацев/Медведев — Кляйн/Полашек: где смотреть трансляцию матча, во сколько начало
07:05
Сегодня, 25 июля, состоится матч в парном разряде теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.
Россияне Аслан Карацев и Даниил Медведев сыграют против словаков Лукаша Кляйна и Филипа Полашека.
Начало матча — в 8.00 по московскому времени. Следить за игрой можно в прямом эфире на сайте Первого канала по этой ссылке.
Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //
Медальный зачет Олимпийских игр
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю