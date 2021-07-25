Сегодня, 25 июля, состоится матч в парном разряде теннисного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Россияне Аслан Карацев и Даниил Медведев сыграют против словаков Лукаша Кляйна и Филипа Полашека.

Начало матча — в 8.00 по московскому времени. Следить за игрой можно в прямом эфире на сайте Первого канала по этой ссылке.

Олимпиада в Токио: онлайн трансляция соревнований дня 25 июля //

Медальный зачет Олимпийских игр