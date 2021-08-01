Хачанов рассказал об атмосфере в олимпийской деревне в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что запомнилось на Играх в Токио, кроме спортивных достижений.

Ранее россиянин проиграл в финале Олимпиады немцу Александру Звереву, он завоевал серебряную медаль.

— Что запомнилось на этой Олимпиаде помимо спортивных достижений?

— Деревня с ребятами. Мы всегда рады быть вместе на одном турнире. Это особенное ощущение, ты все время чувствуешь, что ты играешь за страну. Для нас это первый опыт, до этого мы играли только на юниорской Олимпиаде. Рад, что приехал сюда и получил эти эмоции. Был приоритете поехать на Олимпиаду. Очень доволен всем. С ребятами очень хорошо проводили время — шутили, веселились, следили за другими видами спорта. Познакомились даже с другими спортсменами.

— С кем?

— С волейболистами, баскетболистами, легкоатлетами, гандболистами. Кого видели. В основном общались с нашими ребятами, с иностранцами виделись так, в общей зоне.