Хачанов и Рублев проиграли в первом круге парного теннисного турнира на Олимпиаде
11:44
Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в следующий раунд турнира на Олимпиаде в Токио.
В первом круге они проиграли американскому дуэту Раджив Рам/Фрэнсис Тьяфо со счетом 7:6, 6:7, 10:12. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.
В следующем раунде соперниками американцев станут победители матча Таро Дэниел/Есихито Нисиока (Япония) — Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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