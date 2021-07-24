Хачанов и Рублев проиграли в первом круге парного теннисного турнира на Олимпиаде

Российские теннисисты Андрей Рублев и Карен Хачанов не смогли выйти в следующий раунд турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге они проиграли американскому дуэту Раджив Рам/Фрэнсис Тьяфо со счетом 7:6, 6:7, 10:12. Встреча продолжалась 2 часа 7 минут.

В следующем раунде соперниками американцев станут победители матча Таро Дэниел/Есихито Нисиока (Япония) — Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия).