Кудерметова и Веснина победили в первом круге парного турнира на Олимпиаде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге они обыграли Анну-Лену Фридзам и Лауру Зигемунд из Германии со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде россиянки сыграют с победительницами матча Бертенс К./Схурс Д (Нидерланды) — Гарсия К./Младенович К. (Франция).

Теннис

Токио (Япония)

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Женщины

Парный разряд

1-й круг

Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия) — 2:0 (6:2, 7:5)