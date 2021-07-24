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Джокович вышел в 1/16 финала теннисного турнира на Олимпиаде

10:49
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/16 финала теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.

В первом круге он обыграл Хьюго Деллиена со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

В следующем раунде соперником Джоковича станет Ян-Леннард Штруфф.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Новак Джокович (Сербия) — Хьюго Деллиен (Боливия) — 2:0 (6:2, 6:2)

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