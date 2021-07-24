Джокович вышел в 1/16 финала теннисного турнира на Олимпиаде
10:49
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/16 финала теннисного турнира на Олимпиаде в Токио.
В первом круге он обыграл Хьюго Деллиена со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.
В следующем раунде соперником Джоковича станет Ян-Леннард Штруфф.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Новак Джокович (Сербия) — Хьюго Деллиен (Боливия) — 2:0 (6:2, 6:2)
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