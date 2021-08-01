Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев высказались о том, что на Олимпиаде в Токио национальная сборная выступает без гимна и флага.

1 августа Павлюченкова и Рублев обыграли еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева в финале Олимпиады в миксте со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

— Как вам слушать Чайковского вместо гимна?

Павлюченкова:

— Я играю и за страну, и за себя. Не думала об этом слишком много. Мысли о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали.

Рублев:

— Я вообще не думал про это. Потому что знал правила, знал решения МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).