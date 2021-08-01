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Андрей Рублев: «Медаль в таких условиях — как двойное убийство»

16:26
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Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев высказались о том, что на Олимпиаде в Токио национальная сборная выступает без гимна и флага.

1 августа Павлюченкова и Рублев обыграли еще одну российскую пару Елену Веснину и Аслана Карацева в финале Олимпиады в миксте со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

— Как вам слушать Чайковского вместо гимна?

Павлюченкова:

— Я играю и за страну, и за себя. Не думала об этом слишком много. Мысли о том, чтобы выступить хорошо, выиграть медали.

Рублев:

— Я вообще не думал про это. Потому что знал правила, знал решения МОК. И просто решил: если в таких условиях я выиграю медаль, то буду вдвойне более гордым. Это как двойное убийство. И именно так я себя чувствую.

Российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпиаде в Японии без гимна и флага — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

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Артем Калинин все материалы автора

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