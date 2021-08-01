«Все перед глазами промелькнуло: слезы, пот, боль...» Андрей Рублев — о победном смэше в финале Олимпиады
16:28
Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями, которые испытал после решающего победного удара в финале Олимпийских игр в Токио в миксте.
— Что было в голове перед последним смэшем?
Рублей: Почувствовал, что нужно выложиться полностью — привлечь все ресурсы организма, который я тренировал с детства. Все перед глазами промелькнуло: слезы, пот, боль...
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