Россиянин Андрей Рублев поделился эмоциями, которые испытал после решающего победного удара в финале Олимпийских игр в Токио в миксте.

— Что было в голове перед последним смэшем?

Рублей: Почувствовал, что нужно выложиться полностью — привлечь все ресурсы организма, который я тренировал с детства. Все перед глазами промелькнуло: слезы, пот, боль...