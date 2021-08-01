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Андрей Рублев: «Хачанов провел невероятный турнир»

16:22
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Андрей Рублев поздравил своего друга Карена Хачанова, который завоевал серебро в одиночном мужском разряде на Играх в Токио.

— Поговорили ли с Хачановым после его финала? Что не получилось?

—  Не разговаривал с ним особо. Увиделись с ним на общем фото уже. Видел только первый сет. Могу только сказать, что Саша Зверев играл очень стабильно. Он попал и забил все, что было нужно. Карен с самого начала проиграл свою подачу. Не случись этого, может, все было бы иначе. Из одного гейма может сложиться весь матч. Финал играется не за счет уровня, а за счет психики: кто стабильнее, кто сильнее. Карен провел невероятный турнир, такие матчи выиграл — это очень тяжело. Думаю, он теперь поймал ритм, почувствовал, что может обыгрывать лучших игроков.

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