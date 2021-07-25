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Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио

15:43
Татьяна Минина. Фото AFP
Татьяна Минина. Фото AFP
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Российская тхэквондистка Татьяна Минина выиграла серебряную медаль, проиграв американке Анастасии Золотич на Олимпиаде в Токио.

Вчера, 24 июля, российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль Игр, обыграв аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана — 15:10.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Татьяна Минина (Россия) — Анастасия Золотич (США) — 17:25

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события