Российская тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио
15:43
Российская тхэквондистка Татьяна Минина выиграла серебряную медаль, проиграв американке Анастасии Золотич на Олимпиаде в Токио.
Вчера, 24 июля, российский тхэквондист Михаил Артамонов выиграл бронзовую медаль Игр, обыграв аргентинца Лукаса Лаутаро Гусмана — 15:10.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Татьяна Минина (Россия) — Анастасия Золотич (США) — 17:25
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Зачет
vs
8
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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