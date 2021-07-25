Спортсмен из Узбекистана выиграл золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо
16:02
Улугбек Рашитов из Узбекистана стал олимпийским чемпионом по тхэевондо. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 68 кг.
В финале Рашитов победил Брэдли Синдера из Великобритании.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 68 кг
Финал
Улугбек Рашитов (Узбекистан) — Брэдли Синдер (Великобритания) — 34:29
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