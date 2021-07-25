Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Тхэквондо
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Тхэквондо

Спортсмен из Узбекистана выиграл золото Олимпиады в соревнованиях по тхэквондо

16:02
Теги:

Улугбек Рашитов из Узбекистана стал олимпийским чемпионом по тхэевондо. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 68 кг.

В финале Рашитов победил Брэдли Синдера из Великобритании.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 68 кг

Финал

Улугбек Рашитов (Узбекистан) — Брэдли Синдер (Великобритания) — 34:29

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Американка оставила Россию без русского финала и золота. Серебро для Дериглазовой — трагедия
«Пишут, чтоб вся моя семья сдохла». Российский теннисист вылетел с Олимпиады и рассказал о дебилах из соцсетей
«Спартак» не должен был проигрывать. Но «Рубин» показал, как важна реализация
Россиянки обыграли Китай в самом безумном матче в истории. Такого в женском водном поло еще не было
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд