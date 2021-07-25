Тхэквондистка из Тайваня Ло-Чиа-Линг завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио

Тхэквондистка из Тайваня Ло-Чиа-Линг завоевала бронзовую медаль в категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.

В матче за третьем место она победила Текаит Бен Юссуф из Нигера (10:6).

В еще одном матче за бронзовую медаль победу одержала Хатис Илгун. Она одолела представительницу МОК Кимию Ализаде со счетом 8:6.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Матч за 3-е место

Ло Чиа-Линг (Тайвань) — Текиат Бен Йессуф (Нигер) — 10:6

Хатис Илгун (Турция) — Кимия Ализаде (МОК) — 8:6