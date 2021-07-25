Тхэквондистка из Тайваня Ло-Чиа-Линг завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио
15:24
Тхэквондистка из Тайваня Ло-Чиа-Линг завоевала бронзовую медаль в категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио.
В матче за третьем место она победила Текаит Бен Юссуф из Нигера (10:6).
В еще одном матче за бронзовую медаль победу одержала Хатис Илгун. Она одолела представительницу МОК Кимию Ализаде со счетом 8:6.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг (Тайвань) — Текиат Бен Йессуф (Нигер) — 10:6
Хатис Илгун (Турция) — Кимия Ализаде (МОК) — 8:6
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