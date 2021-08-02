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Во время выступления российских синхронисток на Олимпиаде произошел сбой музыки

16:10
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Им не помешало даже то, что в начале выступления дуэта российских синхронисток отключилась музыка. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.

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Иван Шитик все материалы автора

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