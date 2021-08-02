Во время выступления российских синхронисток на Олимпиаде произошел сбой музыки

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место по итогам произвольной программы в предварительном раунде соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Им не помешало даже то, что в начале выступления дуэта российских синхронисток отключилась музыка. Из-за неполадок россиянки вынуждены были делать два раза заход перед погружением в воду.