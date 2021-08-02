Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе

На Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов.

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дуэты

Произвольная программа (квалификация)

1. Светлана Колесниченко / Светлана Романова (Россия) — 97.9000

2. Хуан Сюэчэнь / Сун Вэньянь (Китай) — 96.2333

3. Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) — 94.9333