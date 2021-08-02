Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе
15:52
На Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов.
Синхронное плавание
Токио (Япония)
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Дуэты
Произвольная программа (квалификация)
1. Светлана Колесниченко / Светлана Романова (Россия) — 97.9000
2. Хуан Сюэчэнь / Сун Вэньянь (Китай) — 96.2333
3. Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) — 94.9333
Читайте также
Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
24
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю