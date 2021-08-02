Олимпиада
Токио-2020
Синхронное плавание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Синхронное плавание

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли квалификацию в произвольной программе

15:52
Теги:

На Олимпиаде в Токио прошли квалификационные соревнования в синхронном плавании. Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко лидируют в произвольной программе дуэтов.

Синхронное плавание

Токио (Япония)

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Дуэты

Произвольная программа (квалификация)

1. Светлана Колесниченко / Светлана Романова (Россия) — 97.9000

2. Хуан Сюэчэнь / Сун Вэньянь (Китай) — 96.2333

3. Марта Федина / Анастасия Савчук (Украина) — 94.9333

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Скандально известный немецкий журналист Зеппельт жестко раскритиковал МОК из-за ролика Захаровой на российском ТВ
Есть два пола: слова профессора ужаснули борцов за трансгендерность
Привязавший женщину за горло к машине петербуржец убил себя
В НАТО заявили о возможном ударе по кораблям ВМФ России в Черном море
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события